Woudsend is zaterdag en zondag weer het toneel van de Sleepbootdagen, een tweejaarlijks spektakel voor jong en oud. Er liggen zestig klassieke sleepboten in de haven van het dorp.

Dit jaar staat het Technoplein in het dorp centraal. Dit plein moet jongeren enthousiast maken voor een baan in de techniek. Er is volgens Alexander de Jong van de organisatie veel behoefte aan mensen met een technische achtergrond.