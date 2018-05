Danny Noppert naar finaledag European Darts Grand Prix

Danny Noppert uit Joure heeft zich zaterdagmiddag in het Duitse Sindelfingen geplaatst voor de finaledag van de European Darts Grand Prix. De 27-jarige Jouster won met 6-5 in legs van Gerwyn Price. In een spannende laatste leg miste Price een finish van 105 op tops; Noppert gooide daarna 63 uit voor de winst.

Het is de eerste keer dat Noppert voorbij de tweede ronde komt op een European Tour evenement. Zondagmiddag komt de Jouster weer in actie op het podium bij de PDC. Bij de laatste 16 neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen Peter Wright en Kirk Shepherd.