De vrouwen van SC Heerenveen hebben zaterdagmiddag in de kampioensgroep van de eredivisie gewonnen van PSV. Op bezoek in Eindhoven werd het 4-2 voor de vrouwen van Heerenveen. De doelpunten kwamen op naam van Fenna Kalma, Laura Strik en Tiny Hoekstra (2 keer). PSV maakte in de slotfase nog twee doelpunten, maar verder liet Heerenveen het niet komen.

Door de winst is SC Heerenveen PSV nu voorbij op de ranglijst van de kampioensgroep. Er volgen voor de vrouwen van Heerenveen nog vier wedstrijden.

📝| Dit zijn de uitslagen van vanmiddag. Morgen komen PEC Zwolle en Ajax nog in actie. #EredivisieVrouwen pic.twitter.com/Wsv30y5vCG — Eredivisie Vrouwen (@Eredivisievr) May 5, 2018