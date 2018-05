Panelen ontbloot met info neergestorte WOII-bommenwerpers

In Dokkum en Damwâld zijn zaterdagmiddag twee panelen ontbloot met informatie over twee Stirling bommenwerpers die daar in de oorlog zijn neergestort. Bij de crash bij Damwâld kwamen zes van de zeven bemanningsleden om het leven. Bij die in Dokkum vijf van de acht. De overlevenden werden tot krijgsgevangenen gemaakt.

De monumenten zijn mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de werkgroep Se foelen foar ús en de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation. Bij de ontbloting waren ook familie van de bemanningsleden en mensen van de ambassades van Canada en Groot-Brittannië aanwezig.