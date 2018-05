Een meisje van drie jaar is zaterdagmiddag in Bakkeveen gewond geraakt nadat ze van een luchtkussen viel. Het meisje zit met haar familie op camping de Ikeleane aan de Duerswâldmer Wei. Omdat niet duidelijk was hoe ernstig het meisje eraan toe was, is voor de zekerheid een traumahelikopter mei een mobiel medisch team ingezet. Het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe is, is nog niet duidelijk.