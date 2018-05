Vrijheidsvuur Leeuwarden meteen na ontsteking weer gedoofd

Het bevrijdingsvuur in Leeuwarden is zaterdagmiddag meteen nadat het officieel ontstoken was alweer gedoofd. Premier Mark Rutte had al moeite met de ontsteking van het vuur. Door onbekende oorzaak zijn de vlammen meteen na de ontsteking alwer gedoofd. Technici van de organisatie zijn een half uur bezig geweest om het vuur weer aan te krijgen. Dat is inmiddels gelukt.