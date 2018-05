Er rijden dinsdag geen treinen tussen Leeuwarden en Groningen. De machinisten en conducteurs van vervoerdersvakbond VVMC in Groningen leggen het werk neer. Ze staken voor een nieuwe CAO bij de regionale vervoerders Arriva en Kreolis. De werkgevers en de vakbonden zitten al geruime tijd met elkaar aan tafel, maar ze komen er niet uit.

Afgelopen week legden werknemers in het streekvervoer het vervoer ook al twee dagen plat. De vakbond zegt dat die acties nog niet tot resultaat hebben geleid.

"Wij hebben dit tot nu toe alleen nog uit de media vernomen" schrijft Arriva over de staking op twitter. "We lopen liever niet op de zaken vooruit. Zodra wij formeel meer informatie hebben, delen we dit zo snel mogelijk met onze reizigers."