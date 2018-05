LIVEBLOG: Leeuwarden fiert Bevrijdingsdag

In Leeuwarden is vandaag de start van de nationale viering van bevrijdingsdag. Omrop Fryslân is er de hele dag bij. In de stad is van alles te doen. Hieronder volgen we de activiteiten in een blog die we de hele tijd aanvullen.

13:02 uur: Het bevrijdingsvuur is aangekomen in Leeuwarden. Om 13:30 uur zal premier Rutte het officieel ontsteken. Dat is de start van alle bevrijdingsfestivals.

11:43: Bezoekers zijn onder de indruk van het programma in de Blokhuispoort.

Ontroerend treffen tussen #Minister-President en heer Fokkema in zijn voormalige cel in #Blokhuispoort in #Leeuwarden. pic.twitter.com/lb3TbuAtj9 — CdK Brok (@cdkfryslan) May 5, 2018

11:38 uur: Willem de Vries maakt zich op voor de optredens op het Noardewyn Live-podium, in de Arendstuin in Leeuwarden.

11:14 uur: Rapper Ronnie Flex vliegt vandaag met een helicopter over Nederland heen. Hij zal alle bevrijdingsfestival aandoen.

10:26 uur: In de stad zijn vandaag veel activiteiten en daarom is de omgeving van de Prinsentuin afgesloten voor het verkeer (Groeneweg en omgeving). De organisatie heeft bussen ingehuurd om mensen van het WTC Expo naar de stad te brengen. Het WTC is dan ook de plaats waar je vandaag het beste je auto kwijt kunt. Andere plakken waar je je auto kunt parkeren, zijn de garages bij het Zaailand en het Hoeksterend.

De officiële start van Bevrijdingsdag is dit jaar in Leeuwarden en wordt tussen 12 – 13 uur uitgezonden op @NPO1. Kom je vandaag naar ús stadsje om van de zon en het Bevrijdingsfestival te genieten? Check: https://t.co/anHRhXaYIj #LF2018 #CH2018 #bevrijdingsdag #leeuwarden pic.twitter.com/uCdvC7bgnK — LF2018 (@LF2018) May 5, 2018

.@Stine__Jensen bereidt zich in Leeuwarden voor op de vrijheidslezing: ‘Ik heb die vrijheid in mijn leven op drie verschillende manieren ervaren: als Deense vrijheid, als Nederlandse vrijheid én als spirituele vrijheid’. @artrooijakkers presenteert de uitzending @NPO1 12:00. pic.twitter.com/0EFWOkuetn — Human (@omroephuman) May 5, 2018

10:00 oere: Premier Mark Rutte is aangekomen in de Blokhuispoort. Hij zal om 13:30 uur het bevrijdingsvuur ontsteken. Daarna beginnen alle viertien bevrijdingsfestivals in Nederland.

09:37 oere: Buiten Leeuwarden zijn vandaag ook activiteiten:

Vanochtend om 11.45 uur een hartstikke leuk uitje in Kollum. Oude legervoertuigen @keepthemrolling bezoeken het centrum. https://t.co/yTAyFAScsJ pic.twitter.com/9YzVP0eKTP — jelle boerema (@jeboerema) May 5, 2018

09:00 oere: Burgemeester Crone van Leeuwarden is daar klaar voor.