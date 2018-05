Hardlopers brengen bevrijdingsvuur naar Leeuwarden

Een groep hardlopers brengt het vuur van de bevrijding naar Leeuwarden. Het vuur is om middernacht aangestoken in Wageningen. Daar is in 1945 officieel de overgave van de Duitsers getekend. Dat moment was het einde van de oorlog.

Ieder jaar wordt het bevrijdingsvuur uit Leeuwarden gehaald. Het gaat naar meerdere gemeenten waar op vijf mei bevrijdingsdag gevierd wordt. Dit jaar staat de herdenking in het teken van mensen die in het verzet daten.

Omdat de landelijke 5-mei-viering dit jaar in Leeuwarden is, steekt minister-president Rutte zaterdagmiddag officieel het bevrijdingsvuur aan op het Oldehoofster Kerkhof.