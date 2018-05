Politie Leeuwarden druk met drank en drugs

De politie van Leeuwarden heeft het op vrijdagavond en zaterdagochtend druk gehad met mensen die onder invloed waren van drank of drugs. Een 21-jarige bestuurder uit Leeuwarden werd op de Willemskade aan de kant gezet met teveel alcohol op. Zijn rijbewijs in ingevorderd.

Een 36-jarige drankrijder uit Groningen kreeg een proces-verbaal en moet een boete van 300 euro betalen. Een scooterrijder kreeg proces-verbaal nadat hij voor de tweede keer werd aangehouden. De man had net daarvoor in het centrum een rijverbod gekregen omdat hij weigerde mee te werken aan een blaasproef.

Een 40-jarige man uit Leeuwarden is aangehouden omdat hij op de Cambuurstraat dronken aan het schreeuwen was. Hij zorgde voor een hoop overlast. De politie hield ook een 35-jarige bewoner van de Roptastraat aan die onder invloed van drugs in zijn eigen huis aan het schreeuwen waas. De politie had de man daarvoor al een proces-verbaal gegeven, maar dat had niet geholpen.