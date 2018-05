In Ureterp is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestelbus in vlammen opgegaan. De bus stond op de Koetsebeiwal. Een buurtbewoner waarschuwde de brandweer. Die heeft het vuur weten te blussen, maar kon niet voorkomen dat de bestelbus verloren ging. Het gebied rond de bus was afgezet. Er zou gedacht worden aan brandstichting. De politie heeft de zaak in onderzoek.