Vrijdag 4 mei 2018 was een bijzondere dag voor Henk en Dine Jellema uit Harlingen, want op die dag was het stel maar liefst zeventig jaar getrouwd. Henk is 93 jaar, maar rijdt nog altijd in de auto naar de supermarkt. Zijn vrouw Dine (92) maakt thuis nog altijd het eten klaar.