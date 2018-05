Omrop TIP: IepenUP met college van Jan Terlouw

"Zo. Moest jij pompen voor de vijand?", zei de vader van Jan Terlouw tegen hem, toen hij als klein jongetje in oorlogstijd een Duitse soldaat hielp bij de waterpomp. Die zin, zal de oud-politicus nooit vergeten. "Het sneed door mijn kinderzieltje."

Het is een van de anekdotes die Terlouw vertelde in het 'Vrijheidscollege' dat hij afgelopen woensdag verzorgde in IepenUP Live. Ter gelegenheid van de dodenherdenking zendt Omrop Fryslân het college van Terlouw vrijdag 4 mei om 19.00 uur uit op televisie.

De vijand niet als vijand zien

Over het begrip vrijheid en de kwetsbaarheid daarvan, ging de spreekbeurt van Jan Terlouw. Maar ook over dilemma's waar iedereen mee te maken krijgt in oorlogstijd. In oorlogstijd is er geen vrijheid, en oorlog kun je voorkomen door de vijand niet meer als vijand te zien. In een stampvolle zaal hield de oud-politicus en romanschrijver iedereen, jong en oud, in z'n greep.

Vrijheidscolleges

De 'Vrijheidscolleges' zijn een jaarlijkse serie lezingen die plaatsvinden in de aanloop naar 5 mei. De lezingen zijn gebaseerd op de 'Four Freedoms' van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. In Fryslân worden de 'Vrijheidscolleges' mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en het Fries Verzetsmuseum. IepenUP Live is een samenwerking van LF2018 en Omrop Fryslân.

IepenUP Live met het 'Vrijheidscollege' van Terlouw is vrijdag 4 mei om 19.00 uur te zien op televisie bij Omrop Fryslân. De lezing is hieronder ook te zien. De volledige uitzending van IepenUP kun je terugvinden in Uitzending Gemist.