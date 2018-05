Grootste bamboebouwwerk van Europa staat op Gaastereiland

Op het Gaastereiland bij Drachten wordt deze dagen de grootste 'bamboedome' van Europa neergezet. Het bamboebouwwerk is bedoeld voor muziek- en circustheater Finestra Aperta en maakt onderdeel uit van het hoofdprogramma van LF2018.

De voorstelling wordt verzorgd door Blau Hynder en Boost Producties met schouwburg De Lawei. Het is de bedoeling om hiermee ook internationale liefhebbers van kunst en cultuur naar Fryslân te trekken. De première is op zaterdag 2 juni en de voorstelling wordt de hele maand gespeeld. In de dome is ruimte voor 320 bezoekers.