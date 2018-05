Crone herdenkt in de Prinsentuin veteraan Cooper

In zijn toespraak bij de provinciale dodenherdenking in de Prinsentuin heeft burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden onder anderen Frances James Cooper herdacht.

Cooper was in september 1942 in een Lancaster op weg naar bombardementen in Bremen. Het vliegtuig werd neergeschoten en in Nationaal Park De Alde Feanen teruggevonden. Cooper zelf is nog altijd vermist.

Joods echtpaar

Ook had Crone het over het Joodse echtpaar Barend Boers en Mimi Dwinger. Hun kinderen vonden beelden van het huwelijksfeest in 1939 met daarop allemaal mensen die de oorlog niet hebben overleefd. Het was de inspiratie voor een boek en een documentaire.

Dit soort verhalen zorgt ervoor dat mensen kunnen beleven wat er in de oorlog is gebeurd, zegt Crone. Hij wijst erop dat er steeds minder mensen zijn die de oorlog hebben meegemaakt.