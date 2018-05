Bruins Slot en Faber worden wethouders op Ameland

Het is bekend hoe het college van gemeente Ameland eruit komt te zien. Ellen Bruins Slot en Theo Faber worden de nieuwe wethouders op het eiland. Bruins Slot is van de PvdA en is op dit moment demissionair wethouder in Tytsjerksteradiel. Daar is de PvdA buiten de boot gevallen bij het nieuwe college.

Faber wordt uit naam van AmelandEén wethouder. Faber wordt maandag 14 mei geïnstalleerd. Bruins Slot pas eind juni. Zij maakt eerst haar werk in Tytsjerksteradiel af. Tot die tijd blijft zittend wethouder Joop Lodewijks aan, uit naam van de nieuwe coalitie.