LIVE: Wâldrock-reünie op bevrijdingsdag in Leeuwarden

Strawelte en The Amp, het zijn twee opvallende Friese bandnamen in de line-up van de Wâldrock-reünie zaterdag op het bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Beide bands zijn speciaal voor dit evenement weer bij elkaar gekomen. Het Noardewyn Live podium van Omrop Fryslân bij de Arendstuin staat de hele dag in het teken van Wâldrock, dat dertig jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd.

Andere acts die zullen optreden, zijn Jankobus Seunnenga & special friends, Restless, Claw Boys Claw, Weekend At Waikiki, Livin Blues, Bad To the Bone, Incursion Dementa en de Doelleazen. Bruno Rummler komt met een eerbetoon aan zijn oom Doede Bleeker. Bleeker was in 1988 pauze-act bij Wâldrock. Hij overleed op 18 maart 2018.

De Wâldrock-reünie is op 5 mei te volgen bij Omrop Fryslân op radio, televisie en online. Tussen 13.00 en 22.00 uur komen de verschillende acts voorbij die eerder op het Wâldrock-festival in Burgum hebben gespeeld. De presentatie is in handen van Willem 'Wâldpyk' de Vries en Eric Ennema.

Line-up

Eerbetoon Doede Bleeker/Bruno Rummler 13.30 - 13.45

Restless 13.50 - 14.15

The Amp 14.30 - 15.00

Weekend at Waikiki 15.15 - 15.45

Livin 'Blues Exp. 16.00 - 16.30

Bad to the Bone 16.45 - 17.15

Incursion Dementa 17.30 - 18.00

Claw Boys Claw 18.30 - 19.30

Strawelte 20.00 - 21.00

De Doelleazen 21.15 - 21.45



Tussen de acts in treedt Jankobus Seunnenga op als artiest en dj.

Podcast

Alvast in de stemming komen voor de Wâldrock-reünie? Luister naar de podcast, waarin met de ''founding fathers'' van het festival Kees Koudstaal, Rinto Bekkema, Jaring de Groot en Willem de Vries terug wordt gekeken op de verschillende Wâldrock-edities.

Vanaf 13.00 uur zijn de optredens te volgen bij Omrop Fryslân op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Om 18.00 uur wordt de uitzending op televisie afgesloten, maar gaan het feest op het festivalterrein en de livestream gewoon door.