Canadese veteranen bij WOII-herdenkingen Holwerd en Ternaard

In Holwerd en Ternaard waren vrijdag twee aparte herdenkingen voor de bemanningen van de RAF-vliegtuigen die daar zijn neergestort in de zomer van 1943. De herdenkingen bij de Holwerder zeedijk en op het kerkhof van Ternaard werden bijgewoond door de zes Canadese veteranen die deze week in Fryslân zijn.

Holwerd

Bij Holwerd crashte op 26 juni 1943 een Wellington op het Wad vlakbij de zeedijk. Aan de binnenkant van de zeedijk ligt nu een gedenksteen. Burgemeester Marga Waanders en dorpsbelang Holwerd legden daar een krans, twee van de Canadese veteranen deden hetzelfde.

De herdenking met de veteranen werd bijgewoond door honderden Holwerders. Vier F-16's van de Leeuwarder vliegbasis brachten een eresaluut door in formatie over de zeedijk te vliegen.

Ternaard

De Canadese gasten reisden aansluitend met historische legerauto's van Keep Them Rolling over de zeedijk naar Ternaard. Daar was aan het begin van de middag een tweede herdenking voor de bemanning van de Wellington die daar op 3 augustus neerstortte. Ook in Ternaard was de belangstelling voor de bedenking groot.

Hier legden meegereisde familieleden van de Canadese veteranen bloemen bij de vijf graven. Een van de graven is naamloos, omdat een bemanningslid nooit kon worden geïdentificeerd. De ceremonie in Ternaard werd afgesloten met het Engelse en Canadese volkslied.

Kleine presentjes

De Canadese veteranen deelden in het dorp ook kleine presentjes uit, zoals Canadese vlaggen, buttons en repen chocolade in een historische 'Victory'-wikkel. Het gaat om chocolade die lijkt op de repen die bij de bevrijding in 1945 werden uitgedeeld.

De Canadezen werden aansluitend teruggebracht naar hun verblijfplek in Aldtsjerk voor de nodige rust, want vrijdagavond zijn ze weer aanwezig bij de Friese dodenherdenking in de Prinsentuin. Op zaterdag 5 mei zijn ze eregast bij de nationale start van Bevrijdingsdag met minister-president Mark Rutte in Leeuwarden.

D-Day volgend jaar

De Canadese veteranen zijn allemaal 93 jaar of ouder. Veel van hen zijn eveneens zeker van plan om vaker naar Europa te komen. Sommigen maken al plannen voor de 75e herdenking van D-Day volgend jaar. In de lente van 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.

De stichting Canadian Liberators, die de reis van de veteranen organiseerde, is in principe bereid om ook dan veteranen naar Fryslân te halen, als ze dan nog fit en gezond genoeg zijn.