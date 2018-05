Woudenberg vervangt Pierie tegen Feyenoord

Sportclub Heerenveen heeft voor de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord een fitte selectie. Alleen de al langer uitgeschakelde Stijn Schaard, Warner Hahn en Martin Odegaard zijn er niet bij. Kik Pierie is geschorst. Zijn plek wordt waarschijnlijk ingenomen door Lucas Woudenberg, die het daardoor opneemt tegen zijn oude ploeg.

Heerenveen is bij winst op Feyenoord zeker van de play-offs voor Europees voetbal. Ook bij een gelijkspel is zo goed als zeker dat ze doorgaan. Door een veel beter doelsaldo moeten ADO Den Haag of PEC Zwolle wel echt met een groot verschil winnen.

Dit is nu de stand:

6 Vitesse 33-48 (+16)

7 Heerenveen 33-46 (-4)

8 PEC Zwolle 33-44 (-6)

9 ADO Den Haag 33-44 (-9)

Programma:

Heerenveen - Feyenoord

WillemII - Vitesse

Roda JC - ADO Den Haag

AZ - PEC Zwolle

Vermoedelijke opstelling: Hansen, Dumfries, Hoegh, Bulthuis, Woudenberg, Kobayashi, Thorsby, Van Amersfoort, Rojas, Reza en Zeneli.