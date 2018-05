Klant betaalt factuur na 23 jaar aan bouwbedrijf Lont

Bouwbedrijf Lont kreeg deze week te maken met een speciale klant. Jan Fleer liet in 1995 een woning in Leeuwarden door Lont bouwen. Bij de bouw kwamen extra werkzaamheden kijken.

Vanwege de uniformiteit werd doorzichtig glas in een deur vervangen door matglas. Meerkosten: meer dan zeshonderd gulden. Fleer ging destijds niet akkoord en betaalde de factuur niet. Nu, 23 jaar later, kwam hij de factuur in een oud dossier tegen. Hij denkt: dit kan niet. ,,Dat is niet van mij, dat geld. Dat moet gewoon naar Lont'', zegt Fleer.

Hij nam contact op met Jetze Lont, directeur van het bouwbedrijf en betaalde hem driehonderd euro. Lont is verbijsterd door de betaling en denkt tegelijk: wat moet ik hiermee? Hij vraagt Fleer na te denken over een goed doel. Lont: ,,Wij waren dat geld natuurlijk allang vergeten. Het is heel bijzonder.''

KWF

En dan komen er twee lijntjes bij elkaar. Fleer is zijn vrouw ongeveer zeven jaar geleden verloren aan kanker. Eerder raakte Jetze Lont zijn broer Dirk kwijt aan dezelfde ziekte. De oplossing was gauw gevonden: de late betaling van Jan Fleer werd overgemaakt aan het KWF Kankerfonds. ,,Het overrompelde mij een beetje'', aldusFleer. ,,Ik vond het een supergedachte.''