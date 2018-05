De Pathé-bioscopen in Leeuwarden staan vrijdagavond twee minuten stil bij de dodenherking. Daarmee maakt de bioscoopketen een uitzondering voor de Friese hoofdstad, want normaliter laat Pathé de films op 4 mei om 20.00 uur gewoon doordraaien.

Omdat het in Leeuwarden gebruikelijk is dat de bioscoopfilms een tijdje stil worden gezet, zal Pathé dat vrijdagavond ook doen. Eind vorig jaar is Pathé eigenaar geworden van de twee Leeuwarder bioscopen, Tivoli en Cinema.