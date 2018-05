Bevrijdingsdag in Leeuwarden: waar moeten we zijn?

De nationale viering van de bevrijding is dit jaar vanwege het Culturele Hoofdstad-jaar in Leeuwarden. Wat is er allemaal te doen?

Lezing

In de Blokhuispoort geeft filosofe Stine Jensen de nationale 5 mei-lezing. Jensen is geboren in Denemarken, maar groeide op in Nederland. Naomi Maneka (10) geeft de kinderlezing. De lezing begint om 12:00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS. De uitzending duurt tot 13:00 uur.

Parade van jeeps

Rond 13:00 uur rijden zes Canadese veteranen, die betrokken waren bij de bevrijding van Friesland in de Tweede Wereldoorlog, in jeeps naar het bevrijdingsvuur op het Oldehoofsterkerkhof. Onderweg zullen ongeveer honderd kinderen van azc's uit Friesland zich aansluiten bij de parade. Ze hebben eigengemaakte objecten over de vrijheid bij zich. Saxofonist en winnaar van de belangrijkste cultuurprijs, Luc Mishalle, zal met artiesten uit België en blazers uit Friesland de parade muzikaal aankleden.

De veteranen zijn naar Friesland gehaald door de Stichting Canadian Liberators. Drie jaar geleden werd Bevrijdingsdag nog bijgewoond door een groep van achttien veteranen. Er werd toen rekening mee gehouden dat het mogelijk het laatste bezoek zou zijn van een aantal veteranen, omdat ze niet meer de jongsten waren.

Vuur

President Mark Rutte zal op het Oldehoofsterkerkhof om 13:30 uur het vuur ontsteken. Dat is het moment waarop alle veertien bevrijdingsfestivals in Nederland beginnen. Niet alleen Rutte komt zaterdag naar Friesland, ook vice-president van de Raad van State Piet-Hein Donner komt, evenals ambassadeurs van België en Canada. Er komen ook commissarissen van de koning uit verschillende provincies naar Leeuwarden.

Kinderfestival

Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. In de Prinsentuin is er een speciaal festival voor kinderen, met een stormbaan, springkussen en circus Saranti geeft een show.

Wâldrock-reünie

Op 5 mei is Noardewyn weer aanwezig op het Befrijingsfestival, maar dit jaar is bijzonder. Het programma pakt net even wat anders uit dan in voorgaande jaren. Er is een heuse reünie van Wâldrock. Noardewyn is vanaf 13:00 uur live online en op televisie te zien.

Ronnie Flex

En natuurlijk komt rapper Ronnie Flex ook nog naar Leeuwarden. Hij is dit jaar de ambassadeur van de vrijheid en vliegt met een helikopter het land door en sluit het Befrijdingsfestival af. Hij begint om 23:00 uur. Ook onder anderen Chef'Special, De Doelleazen, het Pasveerkorps en Da Pauli zijn op de diverse podia te vinden.

Er is nog veel meer te doen op het Befrijdingsfestival. Lân fan Taal heeft een programma en er is een plein van de vrijheid.

Binnenstad

De binnenstad van Leeuwarden is vanwege het festival afgesloten voor autoverkeer. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen.

Omrop Fryslân volgt Bevrijdingsdag de hele dag in een liveblog op de website.