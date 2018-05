Jaar celstraf voor gijzelen barman in Appelscha

Een 49-jarige inwoner van Appelscha moet een jaar de cel in vanwege gijzeling en bedreiging. De man bedreigde eind vorig jaar een medewerker van een bar in zijn woonplaats met een gaspistool en gijzelde hem een aantal uren. De man deed dat, omdat hij gepakt wilde worden door de politie om hulp te krijgen voor zijn problemen. De rechter vindt dat hij daarbij te weinig oog had voor de gevolgen die de gijzeling en de bedreiging voor de barmedewerker hadden.

Naast de celstraf moet de man het slachtoffer ook een schadevergoeding van 3.000 euro betalen.