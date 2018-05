Hake wijzigt niet veel in elftal Cambuur

Er zal zaterdag niet een heel ander team het veld op komen bij Cambuur, in de tweede play-offwedstrijd tegen FC Dordrecht.

De eerste wedstrijd werd dinsdag met 4-1 gewonnen en dus hebben de Leeuwarers een riante voorsprong voor de return. Het betekent niet dat trainer René Hake veel zal wisselen. "We gaan niet met een heel ander team spelen, want dat zou betekenen dat we het niet serieus nemen." Een aantal wisselingen sluit Hake niet uit: "We gaan kijken naar jongens die het lastig kunnen hebben met het spelen van meerdere wedstrijden kort achter elkaar." Namen wildeHake niet noemen. "Maar met zo'n uitslag zijn we aan onze stand verplicht naar de volgende ronde te gaan."

8000 kaartjes

Ondanks dat er bijna geen spanning lijkt te zijn, heeft Cambuur al bijna achtduizend kaartjes weten te verkopen voor de wedstrijd van zaterdag. Mede daarom wil Hake van zijn ploeg zaterdag wel gewoon een goede prestatie zien. "We zijn verplicht om ons te laten zien aan het publiek, dat door de goeie resultaten in groten getale komt."