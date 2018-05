De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over een dodelijk ongeluk, vrijdagochtend in Leeuwarden. Bij een aanrijding op de kruising van de Harlingerstraatweg en de Engelsestraat kwam een fietsster om het leven. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen.

Hoe dat kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. Vanwege dit onderzoek is de politie nu op zoek naar getuigen. Die worden gevraagd contact te zoeken met de politie.