Extra veiligheidsmaatregelen in Leeuwarden op Bevrijdingsdag

In Leeuwarden worden zaterdag extra veiligheidsmaatregelen genomen in verband met de landelijke 5 mei viering. Minister-president Mark Rutte en andere prominenten komen naar Leeuwarden, wat betekent dat er in de stad meer beveiliging is dan anders. Ook wordt er meer publiek verwacht dan normaal. De gemeente Leeuwarden werkt samen met de Nationale Veiligheidsautoriteit om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt.

De officiële start van het Bevrijdingsfestival is zaterdag om half twee, als minister-president Rutte het bevrijdingsvuur ontsteekt op het Oldehoofsterkerkhof.