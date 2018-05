Zoeken naar explosieven in Lemster haven kost 220.000 euro

Extra werk vanwege mogelijke explosieven in de haven van Lemmer heeft de gemeente De Fryske Marren ruim 220.000 euro gekost. Dat blijkt uit stukken die burgemeester en wethouder aan de gemeenteraad hebben gestuurd. Bij baggerwerk bleek dat er mogelijk explosieven in de haven liggen. Er moest daarom extra onderzoek worden gedaan en het baggerwerk kostte meer tijd dan gebruikelijk. Er zijn uiteindelijk geen explosieven in de haven aangetroffen.

De gemeenteraad moet de hoogte van de kosten nog officieel vaststellen om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat betaalt 70 procent van de kosten, De Fryske Marren zou dan zelf nog zo'n 70.000 euro moeten bijdragen.