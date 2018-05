Vitens lanceert vernieuwde wandelapp

Waterbedrijf Vitens heeft een vernieuwde wandelapp gelanceerd. Op vijftien plaatsen in Nederland kan aan de hand van de app een route worden gelopen. Die gaat dan door een gebied waar Vitens het drinkwater uit de grond haalt. In de app wordt ook informatie gegeven over die waterwinning. Twee van de routes gaan door Fryslân, om precies te zijn door wingebieden op Ameland en Terschelling. Die laatste route is vijf kilometer lang, de eerste acht.