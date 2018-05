Een fietsster is vrijdagochtend overleden na een ernstig ongeluk in Leeuwarden. Ze kwam op de hoek van de Engelsestraat en de Harlingerstraatweg in botsing met een vrachtwagen. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen, maar de hulp mocht niet meer baten.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet hier onderzoek naar.