Een fietser is vrijdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Leeuwarden. De fietser kwam op de hoek van de Engelsestraat en de Harlingerstraatweg in botsing met een vrachtwagen. Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. Er is een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen.