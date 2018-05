De brandweer van Joure heeft donderdag een jacht naar Uitwellingerga moeten slepen om te voorkomen dat het zonk. Het schip maakte water in de jachthaven aan de Grienedyk. Omdat er geen kraan in de buurt was om het uit het water te takelen, werd het jacht onder begeleiding van een blusboot naar Uitwellingerga gesleept. Daar was wel een kraan om het uit het water te halen.