Bedrijf in Wolvega maakt pleisters in zes huidskleuren

Het in Wolvega gevestigde bedrijf Koninklijke Utermöhlen komt in samenwerking met het Nederlands Schweitzer Fonds (NASF) als eerste in Nederland met huidkleurige pleisters voor zes huidskleuren. Tot nu toe was zoiets er alleen in een huidskleur. De pleisters krijgen de naam 'Het grotere verband'. De pleisters worden sinds deze week verkocht. "Niet iedereen heeft dezelfde huidskleur en wij vinden dat iedereen de pleister moet kunnen plakken van zijn of haar keuze", schrijft het NASF.

Met de opbrengst worden kleine gezondheidsprojecten in Afrika betaald.