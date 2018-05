Brugkapper: kapperszaak in brugwachtershuisje

Geen brugwachter, maar een brugkapper! Jolanda Bloemsma opent een kapperszaak in een brugwachtershuisje in Leeuwarden. Haar knippen en de brug bedienen: het lijkt haar wel wat, want het is niet echt een gebruikelijke plek om je haar te laten knippen.

Overal wel een oplossing voor

Het brugwachtershuisje aan het Zuiderplein heeft nog wel een opknapbeurt nodig. Jolanda zal nog een week klussen om het helemaal spik-en-span te maken. In het huisje is geen stromend water en ook een wc is er niet. "De mensen moeten thuis maar naar de wc", zegt Bloemsma. Water neemt ze mee in een jerrycan. "Er is overal wel een oplossing voor. Als ik naar de wc moet, ga ik bijvoorbeeld naar de ING of McDonalds", zegt ze. "Er zijn overal aardige mensen om mij heen, dat komt wel goed."

Een hele klus

Bloemsma kwam op het idee omdat ze vaak bij het huisje langsfietst. " Ik zag het staan en nam vorig jaar oktober contact op met Stichting Brugwachtershuisjes. Maar die konden mij niet verder helpen", vertelt ze. In januari is Bloemsma zelf naar de gemeente Leeuwarden gegaan en daar waren ze enthousiast. " Het was toch wel een hele klus om het voor elkaar te krijgen. Het is ook niet een gebruikelijke plek voor een kapsalon natuurlijk."

Ze mag zelf niet aan de knoppen zitten, maar moet wel een brugwachterscursus volgen. "Misschien dat ik in een noodgeval al weleens mag", lacht ze. Als de brug bediend moet worden, dan komt de brugwachter langs.

Kleinste kapperszaak van het land

Bloemsma had voor deze kapperszaak ook al een bijzondere kapperswinkel, namelijk de kleinste kapperszaak van Nederland. Ze werkte toen op vier vierkante meter. Het brugwachtershuisje is net iets groter, met ongeveer negen vierkanten meter.