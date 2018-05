Inleverdag materiaal uit Tweede Wereldoorlog drukbezocht

Het was donderdag druk op de inleverdag van het Fries Verzetsmuseum. Het doel van de dag was om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in te zamelen en te voorkomen dat mensen brieven, foto's, films of dagboeken weggooien. Aan de inzamelactie deden ook Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden, Missing Airmen Memorial Foundation, het Kazemattemuseum Kornwerderzand en het Fries Film Archief mee.

Vijf oorlogsdeskundigen zaten klaar om de spullen in te zamelen en te vertellen over de achtergrond van de objecten. Mensen konden ook hun persoonlijke verhalen vertellen over het materiaal.

Zuinig op materiaal

"Wat we nu binnenkrijgen, zijn dingen van mensen die zeggen: dit moet ik nu echt wegdoen. Maar ze zijn er dan wel zuinig op geweest", vertelt Hans Groeneweg van het Fries Verzetsmuseum.

Verhalen over de objecten

En het gaat vooral om de verhalen, aldus Otto Kuipers van Tresoar. "Soms komen mensen met materiaal waar geen verhaal bij hoort. Maar het mooiste is wanneer mensen een document hebben met een verhaal. Zo had ik een vrouw aan tafel uit Roermond. Zij was als kind van twee jaar in Leeuwarden terecht gekomen. Ze had nog verschillende dingen over de evacuatieperiode."