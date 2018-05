Explosieve groei van ringslangeieren bij Beetsterzwaag

Er worden veel meer ringslangeieren gevonden bij Beetsterzwaag dan vorig jaar. De eieren zitten in broeihopen, die door vrijwilligers zijn aangelegd. In een broeihoop in de bossen bij Beetsterzwaag zitten wel 1.620 eieren. Dat waren er vorig jaar slechts 310.

In een hoop bij het Koningsdiep zijn 1.280 eieren gevonden. Dat waren er vorig jaar 210 en in 2016 nog 195.

Landschapsbeheer Friesland spreekt van een explosieve groei van het aantal eieren. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Het is wel zeker dat steeds meer ringslangen de weg naar de broeihopen vinden. Het gaat ook relatief goed met deze beschermde soort bij Beetsterzwaag, zegt George Meijners van Landschapsbeheer Friesland.