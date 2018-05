Feitsma: Festivals moeten betalen, maar we denken mee

De gemeente Leeuwarden is bereid om mee te denken over een systeem waarmee de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi toch nog toeristenbelasting kunnen verhalen op de bezoekers. Dit jaar is die toeristenbelasting van kracht geworden, maar dat is niet meegedeeld aan de twee festivals. En die hadden er ook helemaal niet op gerekend bij de kaartverkoop.

Het gaat om een euro van iedere overnachting van een bezoeker en dan lopen de kosten hard op. De gemeente heeft een belangenorganisatie van toeristische bedrijven wel apart geïnformeerd over de nieuwe belasting.

De festivals moeten wel gewoon betalen, vindt wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden. Want de regel is dat je jezelf moet informeren over geldende wetten en belastingen. En de komst van de nieuwe belasting is gepubliceerd. Feitsma wil wel meedenken en praten over een praktische oplossing voor het probleem.