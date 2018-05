Aris dwingt beslissende derde wedstrijd af na thriller

Het seizoen van de basketballers van Aris duurt op zijn minst nog een wedstrijd langer. De Leeuwarders wonnen donderdagavond na een thriller met 64-56 van Leiden. Zaterdag moet een derde wedstrijd voor de beslissing zorgen in de eerste ronde van de play-offs.

Grote voorsprong

In het Kalverdijkje nam Aris in de eerste twee kwarten een grote voorsprong. Bij de rust stond de ploeg van Tony Van den Bosch met 37-27. In het derde kwart was het verschil op een gegeven moment zelfs 17 punten in het voordeel van Aris.

Daarna kwam Leiden sterk terug. Zo sterk, dat ze zelfs op voorsprong kwamen: 52-52.

Veerkracht

Maar Aris toonde veerkracht. Aan de hand van center Jeroen van der List namen de Leeuwarders weer het initiatief. Met een paar goede scores op rij en sterk verdedigen pakte Aris toch de overwinning.

Derde wedstrijd

Zaterdag stonden de twee ploegen in Leiden voor de derde keer tegenover elkaar. De winnaar van die wedstrijd speelt in de halve finale van de play-offs tegen Zwolle.