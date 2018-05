Paardenkliniek Oldeholtpade: "Paarden standaard inenten"

Paarden zouden standaard gevaccineerd moeten zijn tegen rhinopneumonie. Dat zegt Marco de Bruijn van de sportpaardenkliniek in Oldeholtpade. De kliniek is dicht omdat de ziekte daar de kop op stak. Een paard moest daarom afgemaakt worden.

Omdat het virus plotseling op kan duiken, zijn maatregelen nodig, zegt De Bruijn. "Vaccineren is niet sluitend, maar als de gehele populatie gevaccineerd zou zijn, dan zou het virus het een stuk moeilijker hebben om zich snel te verspreiden."

Zolang de besmetting niet onder controle is, worden geen paarden meer aan- of afgevoerd bij de kliniek in Oldeholtpade. Het bedrijf is nu in quarantaine.