Uitzendkrachten PostNL voeren actie en overhandigen petitie

Enkele tientallen uitzendkrachten van PostNL hebben donderdagavond aan het begin van hun dienst actie gevoerd bij de poort van het grote sorteer- en distributiecentrum van PostNL in Leeuwarden. De uitzendkrachten overhandigden een petitie met 34 handtekeningen aan directeur Roger Luijten van Tempo-Team. De petitie was verpakt in een doos, om de directeur te laten voelen hoe zwaar het werk van de pakketsorteerder is.

"Respect voor de uitzendkracht"

De sorteerders eisen gelijke betaling met de medewerkers in vaste dienst, een lagere werkdruk, een schonere werkomgeving en goede werkkleding. Uit naam van zijn collega's sprak uitzendkracht Alle Kramer directeur Luijten toe. Hij vroeg om "respect voor de uitzendkracht" en vroeg ook aandacht voor het grote aantal blessures als gevolg van de hoge werkdruk.

Via het sorteer- en distributiecentrum wordt veel wijn verpakt in dozen naar klanten in heel Nederland verstuurd. Bij de uitzendkrachten zijn de wijndozen berucht vanwege het gewicht.

Mogelijke vervolgacties

Directeur Luijten van Tempo-Team zei dat er binnen een paar weken een gesprek komt met de uitzendkrachten en vakbond FNV.

Als het uitzendbureau de uitzendkrachten niet tegemoet wil komen, komen er mogelijk vervolgacties, zo laat vakbond FNV weten. Volgens vakbondsbestuurder Masja Zwart werken de pakketsorteerders in een schijnconstructie van tijdelijke contracten en is het volledig onterecht dat ze een lager uurloon krijgen dan het cao van PostNL. Ook krijgen de uitzendkrachten geen vergoeding voor hun reiskosten en hebben ze geen vaste werkroosters.

Ook op andere plekken

Vakbond FNV is ook bezig met vergelijkbare acties voor uitzendkrachten in Kolham, Amersfoort, Waddinxveen, Dordrecht en Goes. Op die plekken is onderzoek gedaan door de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en vastgesteld dat de uitzendkrachten onderbetaald worden. De FNV is daarom een rechtszaak begonnen tegen PostNL.

Bij de actie in Leeuwarden was donderdag ook een delegatie uitzendkrachten uit het Groninger Kolham aanwezig om hun Friese collega's aan te moedigen. Volgens Masja Zwart van de FNV melden steeds meer uitzendkrachten zich bij de vakbond als lid. Ook bij de actie in Leeuwarden kon de FNV weer een aantal nieuwe leden inschrijven.