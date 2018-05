VIDEO: Protest actiegroep tegen laagvliegende vliegtuigen

De plannen voor het nieuwe Lelystad Airport brengen ook in Fryslân onrust met zich mee. Veel mensen maken zich zorgen over de geluidsoverlast van de vliegtuigen die laag overkomen. De actiegroep Laagvliegroutes NEE Fryslân protesteert daarom donderdagavond bij het gemeentehuis in Wolvega. Maar hoe terecht zijn die zorgen?

In Fryslân Hjoed ging het donderdag over hoe de vliegtuigen straks over Fryslân zullen vliegen. Aan tafel zaten gedeputeerde Michiel Schrier en Leonhard Beijderwellen van Laagvliegroutes NEE Fryslân. Die actiegroep fietst donderdagavond van Munnekeburen naar Wolvega. Omrop Fryslân was bij de voorbereidingen van deze demonstratie.

Op woensdag 30 mei wordt er een 'belevingsvlucht' van en naar Lelystad Airport gehouden. Op 1,8 kilometer zal een vliegtuig de laagvliegroutes vliegen. Iedereen kan dan ervaren hoe het klinkt wanneer een vliegtuig op die hoogte overkomt.