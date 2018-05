Zorgen CDA over Asgaard weggenomen na bezoek

En gedeelte van de zorgen van het het Leeuwarder CDA over kunstenaarsdorp Asgaard is weggenomen na een bezoek. De partij maakte zich zorgen over de veiligheid en ontwikkelingen in Asgaard. Het CDA heeft daarover vragen gesteld aan het college. Zo dachten de christen-democraten dat het dorp permanente bewoners huisvest en daar is Asgaard niet voor bedoeld. Bovendien is het er niet netjes, vinden ze. Zo groeit er veel berenklauw in het dorp.

Illegale bewoning valt mee

Fractievoorzitter Sytse Brouwer en Yge Valk kwamen donderdag op bezoek en werden rondgeleid door beheerder Abel Bobeldijk. Ze vroegen hem wanneer het voor publiek toegankelijk is en of er naast een overnachtende oppasser ook mensen wonen. De illegale bewoning bleek mee te vallen. Soms slaapt er een kunstenaar die aan een project werkt. In het begin werd er weleens ingebroken en geslapen door daklozen. De berenklauw is een taak van de gemeente zelf.

Verrast door collegevragen

Wel maakt het allemaal een vervallen indruk, vonden de CDA'ers. Maar het moet nog opgeknapt worden, zegt Bobeldijk. Hij was verrast door de collegevragen van het CDA en vraagt zich af waarom ze de vragen niet eerst aan hem hebben gesteld. Volgens de CDA'ers was er niemand, toen ze eerder kwamen kijken.