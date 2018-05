Iris Kroes brengt nieuwe Friestalige single uit: Fjoer yn my

Iris Kroes brengt vrijdag haar nieuwe single uit. Ze liet donderdag alvast een stukje horen in het radioprogramma De Middei fan Fryslân van Omrop Fryslân. Vrijdag is de nieuwe single live te horen in het radioprogramma Noardewyn met Willem de Vries.

Met twee Groningers

"Ik zat in een huisje met een jacuzzi nummers te maken en toen ontstond het idee om ook een Fries liedje te maken", vertelt Iris. Ik heb het nummer met twee jongens uit Groningen gemaakt. Ik heb zelf de tekst geschreven. Daar hebben ze zich niet mee bemoeid. De jongens hebben het geproduceerd en spelen mee op de piano. Verder hebben we met elkaar op de gitaar de melodieën bedacht."

'Fjoer yn my'

"Uit alle verschillende liedjes voor het nieuwe album moesten we een geschikte single uitzoeken. Mijn team vond het nummer 'Fjoer yn my' mooi. Ook omdat in 2018 Fryslân in de belangstelling staat. Daarom hebben we maar besloten dat ik dit jaar een Friestalige single uitbreng. De videoclip komt morgen ook uit. Dat vind ik spannend. Ben benieuwd wat de mensen ervan vinden."

Nieuw album

Het liedje is dus onderdeel van het nieuwe album. Iris Kroes is nog in overleg welke nummers erop komen. "Het is echt 'kill your darlings'". Ze weet ook nog niet wanneer het nieuwe album uitkomt. Dat kan dit of komend jaar zijn. "Dit jaar ben ik vooral op singles gericht", zegt ze. "De vorige single was meer uptempo. Deze is weer 'helemaal Iris'. Zoals de mensen mij kennen: als 'dat meisje met de harp.'"

5 mei

Wie Iris Kroes in actie wil zien, kan vrijdag naar de studio van Omrop Fryslân komen. Verder staat ze op zaterdag 5 mei op het podium in Leeuwarden met de Koninklijke Luchtmachtkapel. Alle Friese artiesten die ooit 5 mei-ambassadeur zijn geweest, zullen optreden met de kapel. Om alvast te oefenen waren Janneke Brakels, Piter Wilkens, Elske DeWall, Vangrail en Twarres nei Gilze-Rijen naar Brabant afgereisd.