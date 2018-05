Docu op Dag van de Persvrijheid over vermoorde journaliste

De grote zaal van Slieker Film in Leeuwarden zat donderdagmiddag vol bij de vertoning van de documentaire Daphne. Die documentaire gaat over de op 16 oktober op Malta vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia. De moord op die onderzoeksjournaliste met een autobom heeft voor veel opschudding gezorgd. Niet alleen op Malta zelf, maar ook tussen de twee culturele hoofdsteden van dit jaar, Valletta en Leeuwarden-Fryslân.

Contacten verbroken

De directies en besturen van de culturele hoofdsteden hebben zelfs alle contacten verbroken, omdat de leiding van Valletta 2018 minder aardige dingen heeft gezegd over de vermoorde journaliste. De voorzitter van Valletta 2018 heeft er bijvoorbeeld voor gepleit dat het officiële monument dat voor Caruana Galizia is op gericht, weer snel wordt verwijderd. Ook wil Valletta 2018 niets weten van de documentaire die donderdag in Leeuwarden te zien was.

Dag van de Persvrijheid

De documentaire Daphne werd donderdag vertoond, omdat 3 mei de Dag van de Persvrijheid is. Hoofdredacteur Sander Warmerdam van de Leeuwarder Courant verzorgde de inleiding bij de film. Volgens hem verdient de persvrijheid altijd aandacht. Bovendien willen in Fryslân veel mensen weten hoe het precies zit op Malta na de oproer van de afgelopen weken. Maar Warmerdam heeft ook kritiek op de documentaire. In de film komen met name sympathisanten van Caruana Galizia aan het woord. Vertegenwoordigers van de Maltese regering komen niet in de documentaire voor.

Owen Bonnici

De minister van cultuur van Malta, Owen Bonnici, heeft gezegd dat hij zo snel mogelijk naar Leeuwarden wil komen om de politieke banden met Leeuwarden en Fryslân aan te halen en de Maltese positie uit te leggen. Bonnici wil dan onder andere met gedeputeerde Sietske Poepjes praten. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden.