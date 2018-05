Excuses Huub Mous aan Tjeerd van Bekkum voor waterpistool

Kunstkenner Huub Mous heeft zijn excuses aangeboden aan directeur Tjeerd van Bekkum van LF2018. Dat deed hij voor de bedreiging met een waterpistooltje in IepenUP Live, twee weken geleden in Neushoorn in Leeuwarden.

Daphne Caruana Galizia

Mous kwam tot zijn actie omdat hij het oneens was met Van Bekkums reactie op de manier waarop de zusterorganisatie in Malta omging met de moord op de bekende Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. Een standbeeld voor die journaliste in Malta was niet meer nodig, zo werd gezegd door de organisatie daar. Van Bekkum wilde zich daar in eerste instantie niet inhoudelijk over uitlaten. Dat viel niet goed bij Mous.

Excuses geaccepteerd

De excuses zijn donderdagmiddag gemaakt bij de vertoning van een documentaire over de moord in Malta. Van Bekkum heeft de excuses geaccepteerd en Huub Mous uitgenodigd voor een gesprek over deze zaak om alles nog eens uit te praten. Ondertussen zijn alle contacten tussen LF2018 en Valletta 2018 bevroren.