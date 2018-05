Burgemeester en dorpsbelang willen bemiddelen in Veenwouden

De activiteitencommissie van Feanwâlden stopt ermee en daar voelt de gemeente Dantumadiel zich door overvallen. De mensen van de commissie hebben alle activiteiten voor dit jaar geschrapt, omdat ze al twee jaar bedreigd worden.

Heel jammer

Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel wil een bemiddelende rol spelen in de kwestie van de opgestapte activiteitencommissie. De aanhoudende bedreigingen zijn de commissie uiteindelijk te veel geworden en ze zijn opgestapt. "Heel jammer", vindt burgemeester Agricola, zelf inwoner van Feanwâlden. "Dit kan gewoon niet. Het is verschrikkelijk voor de mensen die dit overkomt."

In gesprek

Agricola wist tot donderdag nog niets van de ontstane situatie, maar heeft toegezegd dat hij op heel korte termijn om tafel wil met de leden van de activiteitencommissie om te zien welke rol de gemeente in deze kwestie kan spelen. "Maar je kunt pas bemiddelen wanneer je weten wie de andere partije is. Ik ga in elk geval met de commissievoorzitter bellen en ik wil in gesprek met het bestuur."

Hoewel er sprake is van bedreiging, is er geen aangifte gedaan bij de politie, zo bevestigen zowel politiewoordvoerder Anne van der Meer als burgemeester Agricola.

Dorpsbelang

Ook dorpsbelang-voorzitster Mathilde Hommes vindt de situatie heel jammer: "Het is een verlies voor het dorp als de activiteiten niet doorgaan."

"Van vernielingen en bedreigingen hebben we nooit iets meegekregen", zegt Hommes. "De activiteitencommissie had wel altijd een cateraar uit het dorp in de feesttent. Twee jaar geleden niet meer. We wisten dat daar wat gedoe over was, maar van bedreigingen hebben we dus nooit iets gehoord."

Zij gaat ook contact zoeken met de activiteitencommissie, om te kijken of dorpsbelang nog iets kan betekenen.

Nieuwe stichting met banden met de cateraar?

Ondertussen is in Feanwâlden een tweede stichting bezig met de organisatie van activiteiten. Die stichting heet Us Doarp en was verantwoordelijk voor het feest dat op Koningsdag is gehouden in Feanwâlden. Een van de leden van Us Doarp zou banden hebben met de cateraar, met wie het conflict uiteindelijk is ontstaan. Annigje Sikma van de stichting wilde Omrop Fryslân niet te woord staan.