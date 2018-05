UPDATE: Vermiste Dénis Heinen gevonden in Van Harinxmakanaal

De vermiste Dénis Heinen is donderdagmiddag gevonden in het Van Harinxmakanaal bij Franeker. Hij is om het leven gekomen door verdrinking. Er zijn geen sporen van een misdrijf, meldt de politie.

De 26-jarige Heinen uit Soest was sinds zondag vermist. Hij lag met zijn boot in de Franeker haven en hij is daar in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gezien door vrienden. Zondagavond is de politie ingeschakeld. Sinds die tijd werd er gezocht naar de vermiste man. Donderdag werden bij de zoektocht onder andere duikers, sonarapparatuur, een onderwaterrobot en speurhonden gebruikt.