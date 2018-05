Samenwerking politie en bedrijven tegen cybercrime

De politie Noord-Nederland gaat in de strijd tegen cybercriminaliteit meer samenwerken met gespecialiseerde bedrijven, zoals it-bedrijven, en het onderwijs. Daarvoor wordt een zogenaamd Digital Trustcenter opgezet. De politie en de bedrijven hopen door meer samen te werken, de opgedane kennis eenvoudiger te delen en cybercrime sneller aan te pakken.

Volgens projectleider Ronald Zwarter van de politie Noord-Nederland is er in het noorden van het land veel potentie om cybercrime op te lossen. Hij heeft dan ook veel vertrouwen in de nieuwe samenwerking.