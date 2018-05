Een inwoner van Leeuwarden is tot een werkstraf van 120 uren veroordeeld, omdat hij een hennepplantage in zijn woning had. De kwekerij werd eind vorig jaar ontdekt.

Als reden voor de kwekerij voerde de man aan dat hij gokschulden had. Mensen aan wie hij geld verschuldigd was, zouden hem hebben gedwongen de schulden af te lossen door hennep te kweken. Die mensen zouden de kwekerij ook hebben aangelegd. De man wilde geen namen noemen. omdat hij dan in problemen zou kunnen komen.