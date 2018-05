UPDATE: Brand in woonhuis Nes (Dongeradeel) onder controle

Bij de brand in een oud schoolgebouw in Nes, Dongeradeel is het dak volledig verloren gegaan. De rest van het gebouw aan de Haadstrjitte heeft veel schade geleden. Het gebouw dient nu als woonhuis.

De brand ontstond aan het begin van de middag. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Volgens de brandweer zijn er geen mensen meer aanwezig in het huis.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom riep de brandweer omwonenden op om deuren en ruiten gesloten te houden.

De brandweer had het vuur ruim een uur na het ontstaan onder controle.