Zoektocht met sonar, honden, waterrobot naar vermiste Dénis

De politie zoekt donderdag in Franeker opnieuw op grote schaal naar de sinds zondagochtend vermiste Dénis Heinen uit Soest. Bij de zoekactie worden duikers, sonar, een onderwaterrobot en een helikopter ingezet. Er wordt met name gezocht in de haven van de Franeker Watersport Vereniging aan de Frisia en in het Van Harinxmakanaal.

De 26-jarige Heinen uit Soest lag met de boot in de haven en is daar in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gezien door vrienden. Zondagavond is der politie ingeschakeld. Die zoekt sinds die tijd naar de vermiste man. De haven is tijdens de zoektocht afgesloten voor de veiligheid van de duikers.